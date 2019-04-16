Москва, , 10:03 — REGNUM На старте сессии, 15 апреля, рубль попытался продолжить рост, но впоследствии растерял практически всё преимущество и финишировал в символическом плюсе. Пара доллар/рубль, которая снова получила поддержку вблизи уровня 64 руб., закрылась в районе 64,25 руб., просев в пределах 0,1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рублю не удалось протолкнуть доллар к новым минимумам в основном из-за коррективных настроений на рынке нефти. Brent умеренно отступила от пятимесячных максимумов на некотором снижении геополитических опасений», — отметил эксперт.

Сегодня, 16 апреля, котировки черного золота продолжают коррекцию, снова тестируя уровень $71, что может негативно сказаться на поведении российской валюты в начале сессии.

«Доллар между тем почувствовал себя увереннее во второй половине дня 15 апреля, и держится нейтрально 16 апреля, что вкупе с давлением на нефтяные цены может обусловить движение пары доллар/рубль в направлении области 64,50 руб.

В пользу такого сценария говорит и ухудшение отношения инвесторов к риску на фондовых площадках мира после слабой отчетности крупных американских банков», — полагает Николаев.

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