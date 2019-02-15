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В КНР стартует очередной раунд китайско-американских торговых переговоров

Экономика

Участников диалога принял председатель КНР Си Цзиньпин

В КНР стартует очередной раунд китайско-американских торговых переговоров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 15 февраля 2019, 20:07 — REGNUM  В Пекине проходит очередной раунд консультаций на высоком уровне между КНР и США, посвященный торговым вопросам и преодолению противоречий двух стран, которые привели к началу между ними торговой войны, сообщает 15 февраля Синьхуа.

Основной диалог сторон проходит между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином, а также специальным представителем Дональда Трампа на китайско-американских переговорах Робертом Лайтхайзером.

В январе подобные переговоры состоялись в Вашингтоне, но к существенным результатам они не привели. Стороны условились продолжить диалог в Пекине, что и происходит. В рамках этого диалога американские переговорщики были приняты партийно-государственным лидером КНР Си Цзиньпином. Подробности встречи, состоявшейся в пекинском дворце народных собраний, не сообщаются.

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Торговая война между Китаем и США
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