В КНР стартует очередной раунд китайско-американских торговых переговоров

Пекин, , 20:07 — REGNUM В Пекине проходит очередной раунд консультаций на высоком уровне между КНР и США, посвященный торговым вопросам и преодолению противоречий двух стран, которые привели к началу между ними торговой войны, сообщает 15 февраля Синьхуа.

Основной диалог сторон проходит между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином, а также специальным представителем Дональда Трампа на китайско-американских переговорах Робертом Лайтхайзером.

В январе подобные переговоры состоялись в Вашингтоне, но к существенным результатам они не привели. Стороны условились продолжить диалог в Пекине, что и происходит. В рамках этого диалога американские переговорщики были приняты партийно-государственным лидером КНР Си Цзиньпином. Подробности встречи, состоявшейся в пекинском дворце народных собраний, не сообщаются.