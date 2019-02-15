Нижегородское «Теплоэнерго» встало на учет в Петербурге: налоги останутся

Нижний Новгород, , 17:07 — REGNUM АО «Телоэнерго», единственным акционером которого является администрация Нижнего Новгорода, 13 февраля встало на учет в межрайонной инспекции №12 Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге. Эта информация вызвала волну возмущения граждан — один из крупнейших налогоплательщиков уходит из региона. Однако в «Теплоэнерго» утверждают, что налоги компания будет платить в нижегородский как областной, так и муниципальный бюджеты.

«Уплата налогов в бюджетную систему РФ, в том числе местных и региональных, регулируется соответствующими нормами части второй Налогового кодекса РФ и не зависит от постановки на учет в налоговый орган в качестве крупнейшего налогоплательщика», — пояснили в «Теплоэнерго». Инспекция в Санкт-Петербурге будет администрировать только федеральную часть налогов. Порядок уплаты местных налогов не изменится.

Постановка на учет в Санкт-Петербурге связана с изменившимся порядком налогового администрирования на федеральном уровне. В соответствии с приказами ФНС России с 1 февраля все крупные налогоплательщики России с суммарным объемом выручки свыше 10 млрд рублей и соответствующие ряду других критериев переходят в ведение 12 инспекций, расположенных в разных регионах России, отмечает «Коммерсантъ». Реформа проводится в целях совершенствования налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. Нижегородская инспекция по крупнейшим налогоплательщикам в перечень этих 12 инспекций не вошла и будет упразднена.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), АО «Теплоэнерго», на долю которого приходится свыше 50% услуг теплоснабжения и обеспечения горячей водой Нижнего Новгорода, создано через реорганизацию одноименного муниципального предприятия 22 декабря 2006 года. Единственный акционер компании — администрация Нижнего Новгорода, уставный капитал АО — 293,091 млн рублей. Генеральный директор с августа 2018 года — Илья Халтурин, уроженец Дзержинска. В августе 2008 года АО выступило соучредителем ТСЖ «Высоковское».

На балансе АО — 125 котельных, свыше 200 теплопунктов и более 2 тыс. км тепловых сетей. Абонентами АО являются свыше 9,5 тыс. объектов, из которых 6 тысяч — это многоквартирные жилые дома, а свыше 650 — соцобъекты.

Согласно данным годового отчета за 2017 год, опубликованного на портале «Теплоэнерго», прибыль компании до налогообложения составила 1,236 млрд рублей, что выше уровня прибыли в 2016 году на 530,32 млн рублей. В компании объясняют рост прибыли оптимизацией расходов, реализацией непрофильных активов, компенсации убытков прошлых лет, не учтенных ранее при тарифном регулировании. Выручка в 2017 году составила 11,426 млрд рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 800,206 млн рублей. Сумма налоговых и иных платежей компании в 2017 году составила 261,018 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2016 года прокуратура Нижегородской области нашла признаки мошенничества в деятельности бывшего руководства ОАО «Теплоэнерго». В надзором ведомстве уточняли, что с 2013 по 2015 годы представителем единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» — ОАО «Нижегородский водоканал» принимались решения об оказании благотворительной помощи хоккейному клубу «Торпедо». За счет прибыли прошлых лет «Теплоэнерго» перечислило «Торпедо» более 317 млн рублей. При этом денежные средства могли быть направлены на ремонт котельных, теплосетей или на погашение кредиторской задолженности ОАО «Теплоэнерго».

Кроме того, 168 млн рублей было направлено на приобретение котельных в Арзамасе, Богородске и Семенове, которые «Теплоэнерго» не использует, а сдаёт в аренду. При этом, по договору аренды денежных средств не поступило. Еще 140 млн рублей было направлено по договору аутсорсинга на ведение юридического и финансового сопровождения деятельности компании.

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