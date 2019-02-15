Сумма соглашений на инвестфоруме в Сочи уже превысила 768 млрд рублей

Сочи, Краснодарский край, , 15:38 — REGNUM На полях Российского инвестиционного форума, который в эти дни проходит в Сочи, уже собран хороший урожай контрактов. Так, его участники заключили более 440 соглашений. Такие цифры привёл вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он уточнил, что сумма соглашений превысила 768,7 млрд рублей. Козак добавил, что в целом инвестиционный форум прошел успешно. Он также отметил растущий интерес к российской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14−15 февраля. Только в первый день крупнейшее деловое событие года посетили около 3,5 тыс. участников, гостей и представителей СМИ. На форуме планируется подписать более 500 соглашений на общую сумму 800 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году в инвестфоруме участвовали свыше 6 тыс. человек, было заключено 538 соглашений на сумму свыше 794 млрд рублей.