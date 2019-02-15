Таджикистан сокращает бюджетное финансирование строительства Рогунской ГЭС

Душанбе, , 14:42 — REGNUM Таджикские власти в 2019 году намерены направить на достройку Рогунской ГЭС 2,1 млрд сомони (14,8 млрд рублей). Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода в ходе пресс-конференции.

Глава таджикистанского минфина отметил, что также Душанбе работает над привлечением льготных средств международных финансовых институтов.

По данным министра, в 2018 году всего на строительство Рогуна было направлено 4,7 млрд сомони (33,2 млрд рублей) из них 3,4 млрд сомони (24 млрд рублей) бюджетных средств, а остальное — за счет продажи евробондов.

Напомним, что 16 ноября 2018 года был запущен первый из шести агрегатов Рогунской ГЭС. В марте 2019 года планируется запуск второго агрегата. Файзиддин Каххорзода на встрече с журналистами заверил, что работы ведутся согласно графику.