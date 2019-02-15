В 2018 году мигранты перевели из России в Киргизию рекордную сумму денег

Бишкек, , 14:40 — REGNUM По итогам 2018 года работающие за рубежом киргизстанские трудовые мигранты перечислили на родину через системы денежных переводов около $2,68 млрд (более 178 млрд 685 млн рублей). Это больше показателя 2017 года почти на 8,2%. Такие данные приводит пресс-служба национального банка Киргизии.

Финансовый регулятор отмечает, что большая часть денежных переводов поступила в республику из других входящих в СНГ стран — свыше $2 млрд 640,6 млн (около 175 млрд 714 млн рублей). В том числе из России — более $2 млрд 638,3 млн (свыше 175 млрд 563 млн рублей).

Работающие в странах дальнего зарубежья мигранты переслали в Киргизию лишь чуть больше $44,6 млн (около 2 млрд 972 млн рублей). В том числе из США — лишь $26,7 млн (1 млрд 778 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году трудовые мигранты отправили в Киргизию посредством различных систем денежных переводов $2 млрд 482,4 млн (около 165 млрд 186 млн рублей по текущему курсу). Из этой суммы 98,1% поступило от киргизстанцев, работающих в России.

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Отметим, что Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Туркестанского региона и Европы по соотношению суммы денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.