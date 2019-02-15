Размер внешнего долга Таджикистана достиг почти $3 млрд

Астана, , 14:39 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года общий объем внешнего долга Таджикистана составил $2,924 млрд, заявил министр финансов республики Файзиддин Каххорзода, сообщает 15 февраля агентство «ТаджикТА».

По его данным, размер долга составил 38,9% к ВВП страны. В течение 2018 года на обслуживание внешнего долга было потрачено $224 млн. Министр добавил, что за отчетный период было также подписано 12 кредитных и грантовых соглашений на сумму $402,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года внешний долг Таджикистана составил $2,86 млрд, что на 0,7% меньше чем годом ранее. Ранее экономисты Всемрного банка отмечали, что главным риском для экономики Таджикистана является размер долга государственных предприятий.

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