Выплаты по кешью в Танзании все еще задерживают – СМИ

Додома, , 13:24 — REGNUM В 2018 году правительство приняло решение о покупке всего урожая кешью у производителей и торговцев по цене выше рыночной. Однако многие земледельцы все еще не получили свои деньги, сообщает ВВС Swahili.

Через три месяца после объявления решения правительства многие земледельцы все еще не получили никаких денег, а другим их урожай вернули обратно из-за низкого качества. Правительство обещало завершить все выплаты к 15 февраля.

Хотя кешью — «южное золото» Танзании и ее главный экспортный товар, производители часто сталкиваются с проблемами.

В ноябре 2018 года бизнесмены предложили крестьянам купить у них урожай, однако предложили очень низкую цену. В конфликт вмешалось государство и заявило о покупке урожаев у всех земледельцев по цене выше рыночной.

Однако даже через три месяца земледельцы жалуются на то, что им все еще не были выплачены государственные средства.

Из-за этого у многих родителей не хватает средств отправить детей в школу. Число детей, пошедших в школу в ново учебном году на юге страны, снизилось на 20%.

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