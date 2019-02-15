Истребитель Су-57 заинтересовал Индию — «Ростех»

Москва, , 13:15 — REGNUM Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в Российской Федерации, заинтересовал представителей Индии. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов в интервью РИА Новости.

«Интерес (в Индии), и очень серьезный, безусловно, есть», — сказал Кладов.

По его словам, командованию ВВС Индии в рамках стратегического планирования придется решить вопрос — приобретать ли несколько экземпляров машин нового поколения или наращивать количество выпускаемых по российской лицензии в Индии Су-30МКИ.

6 декабря 2018 года ряд СМИ сообщил, что истребители пятого поколения Су-57 могут оснастить гиперзвуковым оружием, не уступающим по боевым характеристикам ракетному комплексу «Кинжал».