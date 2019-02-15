Тверская область нацелилась на выпуск космических аппаратов — Руденя

Тверь, , 12:51 — REGNUM Современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры планируется создать в Тверской области на площадке технопарка «Эммаусс». Об этом губернатор Игорь Руденя заявил на Российском инвестиционном форуме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 15 февраля. Проект научно-производственного концерна «БАРЛ», который предполагается развивать в «Эммауссе», представлен на стенде Тверской области, развёрнутом на форуме. 14 февраля стенд региона посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Дмитрию Анатольевичу были озвучены планы по развитию нового технопарка «Эммаусс», земли под который переданы нам из федеральной собственности. Планируем, что к 2021 году технопарк уже начнет работу. Были поставлены задачи по развитию предприятия, производящему космические приборы, спутники. Для Тверской области это новое перспективное направление», — сообщил Игорь Руденя журналистам.

Спутники, которые планируют производить в Тверской области, могут использоваться в лесном и сельском хозяйства, в работе по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях.

Научно-производственный концерн «БАРЛ» работает с 2004 года. Компания разрабатывает космические системы, элементы наземной инфраструктуры, информационно-аналитические комплексы и программные сервисы для бизнеса и государства, позволяющие на основе данных космической съемки. Обособленное подразделение компании «БАРЛ» в Твери работает более 10 лет. Запланированное расширение позволит создать в регионе несколько сотен новых рабочих мест на начальном этапе, а также заинтересовать молодое поколение современными наукоёмкими технологиям, сформировать научную базу для подготовки специалистов космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацию Тверской области на РИФ в Сочи возглавил губернатор Игорь Руденя. Помимо компании «БАРЛ» на стенде региона представлены также разработки группы компаний «Complex Systems» — технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности. Это учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360 — платформа, позволяющая авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

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