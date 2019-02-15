Саратовская область и ФосАгро будут сотрудничать в 2019 году

Сочи, Краснодарский край, , 10:45 — REGNUM Саратовская область и «ФосАгро» в Сочи в ходе Инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве в 2019 г. Документ скрепили подписями губернатор Валерий Радаев и генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. Правительство и бизнес оговорили проекты в рамках которых будут развивать сотрудничество, они касаются развития мощностей Балаковского филиала АО «Апатит», поддержки детского и профессионального спорта, образования, сохранения культурного наследия и соответствуют стратегическим целям регионального правительства по интенсификации социально-экономического развития области.

Компания планирует вложить в развитие своего балаковского предприятия немногим менее 2 миллиардов рублей. Более 300 миллионов будет направлено на природоохранную деятельность. Среднемесячная зарплата на предприятии вырастет до 57 758 рублей На финансирование городских социальных программ будет выделено не менее 175 млн рублей.

Отдельный пункт касается гарантий компании в бесперебойном обеспечении аграриев Саратовской области минеральными удобрениями.

«Компания «ФосАгро» тесно и плодотворно сотрудничает с правительством Саратовской области. Мы благодарны губернатору Саратовской области Валерию Радаеву за поддержку наших инвестиционных проектов и за внимание к нашим благотворительным и социальным инициативам, — сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — В новом соглашении обозначены наши инвестиционные планы по развитию производства; природоохранные мероприятия и проекты, направленные на улучшение условий труда и повышение промышленной безопасности. Мы продолжим развивать программы по социальной защищенности наших сотрудников. Коллективные договора, действующие на предприятиях «ФосАгро», считаются одними из лучших в отрасли, потому что гарантируют работникам право на санаторно-курортное лечение, решение жилищных проблем, повышение зарплаты и многое другое. Мы, безусловно, будем продолжать программы, нацеленные на развитие детского и профессионального спорта, образования, духовного воспитания и сохранения культурного наследия. Ежегодно на реализацию благотворительных программ «ФосАгро» направляет более 2,5 млрд рублей.

Возможности компании в социальной сфере — прямое следствие нашей конкурентоспособности и успехов в производственной сфере. В прошлом году завершился очередной этап масштабной инвестиционной программы, в рамках которой на развитие предприятий только за последние 5 лет было направлено более 150 млрд рублей. Впереди — новые, не менее амбициозные планы, которые, конечно, касаются развития и балаковского предприятия. Конечно, важной частью заключенного сегодня соглашения стали наши обязательства по оперативному обеспечению аграриев Саратовской области высококачественными минеральными удобрениями».

«Подписанное Соглашение в очередной раз подчёркивает наше общее стремление совместными усилиями решать важные для региона экономические и социальные задачи, — заявил в своём выступлении губернатор Саратовской области Валерий Радаев. — «ФосАгро» реализует собственные социальные программы, и выступает надежным партнером области в реализации совместных проектов. На средства компании в прошлом году приобрели 5 квартир для молодых врачей в г. Балаково, построен бассейн на территории Балаковского филиала АО «Апатит», который могут бесплатно посещать все желающие, а не только сотрудники предприятия. «ФосАгро» реализует масштабные инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производственных мощностей. В прошлом году мы стали свидетелями пуска в промышленную эксплуатацию на балаковском предприятии «ФосАгро» аммиакопровода и модернизированной установки по производству серной кислоты, которая сегодня является одной из самых мощных в стране. Всё это говорит о стремлении Компании двигаться вперёд».

В рамках Соглашения Компания традиционно оказывает поддержку профессиональным спортивным клубам города Саратов (волейбольному и баскетбольному) и города Балаково (спидвей-клубу «Турбина»). При поддержке компании идет программа «ФосАгро-школа», продолжается ремонт и совершенствование материальной базы средней школы №25 г. Балаково. Только в 2019 году на это будет направлено 30 млн рублей. «ФосАгро-школы» — крупный образовательный проект компании «ФосАгро». Ученики специализированных классов по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. Выпускники могут продолжить обучение в лучших технических вузах страны и вернуться на работу в компанию «ФосАгро».

С 2003 года компания реализует проект «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)», созданный по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Г. Гурьева. «ДРОЗД-Балаково» объединяет в рамках своих программ детский сад №70, спортивную школу «Олимпик» и среднюю школу №25. Более 1300 детей в возрасте от 5 до 15 лет бесплатно и регулярно занимаются в спортивных секциях, осваивают 12 видов спорта, принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня, фестивалях детского творчества. В сентябре 2018 года в 25-й школе открылся спортивный центр «ДРОЗД» с залами для бокса и борьбы, кабинетом мониторинга, кабинетом силовой подготовки.

С 2016 года программа получила новое направление развития. В сёлах Быково-Отрогского муниципального образования в рамках проекта «ДРОЗД-село» ведется ремонт спортивных залов, закупается инвентарь и форма для спортсменов.

«ФосАгро» оказывает адресную помощь Свято-Троицкому храму. Оказывается помощь приходу Кафедрального Собора Живоначальной Троицы г. Вольск Саратовской области. В 2018 году на призаводской территории Балаковского филиала АО «Апатит» был построен храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтсткого.

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