Роскошный седан для мэра: нижегородская закупка

Сергачский район, Нижегородская область, , 08:09 — REGNUM За счёт средств бюджета города Сергача (Нижегородская область) администрация закупает автомобиль за 1,4 млн рублей. Аукцион был намечен на 15 февраля 2019 года, но к этой дате поступила лишь одна заявка, поэтому контракт будет заключён по начальной цене. Закупка ещё на этапе опубликования вызвала недовольство общественников, посчитавших, что в ней есть «признаки неэффективного расходования средств бюджета», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что на официальном сайте госзакупок аукцион должен был пройти 15 февраля 2019 года, администрация Сергача уже определила победителя, с которым заключит контракт, — это единственный участник тендера ООО «Талс».

Предмет контракта — поставка легкового автомобиля для нужд городской администрации города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области, в приложении к нему указана конкретная марка и цвет — серебристый седан Hyundai Sonata. При этом речь идёт о новом автомобиле, не бывшем «в употреблении, без эксплуатационного пробега, 2018 года выпуска».

На официальном сайте компании «Хендэ мотор СНГ» автомобиль Hyundai Sonata позиционируется как «бизнес-класс без компромиссов‎» и роскошный седан.

Поставить продукцию исполнитель муниципального контракта должен в течение 20 календарных дней, и автомобиль в своей комплектации должен иметь среди прочего устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, крепления детских сидений Isofix сзади, Bluetooth, хромированный молдинг, кожаную отделку руля и рукоятки коробки передач, аудиосистему с 5-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, тонировку задних боковых и заднего стекол.

По данным ЕГРЮЛ, компания — поставщик автомобиля — ООО «Галс» учреждена в Нижнем Новгороде 16 октября 2006 года. Её уставный капитал составляет 15 тыс. рублей. Директор компании — Андрей Глазунов, собственники — Алексей Мамочкин (доля — 73,5%), Алексей Маковей и Галина Бородина. Мамочкин числится соучредителем еще почти 50 юрлиц в Волгоградской и Нижегородской областях.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что данная закупка заинтересовала активистов ОНФ.

«Данная покупка имеет все признаки неэффективного расходования средств бюджета города Сергача. Активисты ОНФ считают, что администрация могла обойтись более скромной отделкой автомобиля за бюджетные деньги», — цитирует он письмо ОНФ, направленное в мэрию Сергаче по данной закупке.

Для справки: бюджет Сергачского района, администрация которого размещала закупку на автомобиль, на 2019 год имеет следующие параметры: прогноз доходов и расходов — 935,5 млн рублей, дефицит не предусмотрен.