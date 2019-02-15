Пятница, 15 Февраля 2019 года
04:50:25 МСК

Мост через Амур из ЕАО в Китай введут в эксплуатацию в сентябре

Экономика

Строительство завершат в июле 2019 года

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 04:50 — REGNUM  Строительство железнодорожного моста через реку Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в китайский город Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) завершится в июле 2019 года, заявил губернатор ЕАО Александр Левинталь на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, строительство будет завершено в июле 2019 года, однако после этого будет необходимо оборудовать на мосту пункты пропуска. Полностью ввести мост в эксплуатацию планируется в сентябре 2019 года.

Напомним, соглашение о строительстве моста через Амур из ЕАО в Китай было подписано в 2013 году. Его стоимость тогда оценивалась в 9 млрд рублей, однако позднее к строительству были привлечены дополнительные средства.

На 25% строительство финансируется Фондом развития Дальнего Востока, а на 75% — Российским фондом прямых инвестиций. Мост предназначен для экспорта в Китай желензой руды, угля, лесной продукции и других товаров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить