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Мордовская больница стала одним из лучших проектов здравоохранения в РФ

Экономика

Опыт республики планируется тиражировать на другие регионы России

Мордовская больница стала одним из лучших проектов здравоохранения в РФ
Иллюстрация: Ruzrb.ru
Здание инфекционного отделения Рузаевской межрайонной больницы

Саранск, 14 февраля 2019, 20:10 — REGNUM  По итогам всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», который проводился Минздравом России, одним из победителей стала больница в Рузаевке. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

В конкурсе приняли участие 78 проектов из 56 регионов России. Премии победителям вручала лично министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках Инвестфорума в Сочи.

В категории «Оказание первичной медико-санитарной помощи» памятную статуэтку победителя получила главный врач НУЗ «Узловая больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД» Вера Устьянцева.

По информации оргкомитета конкурса, победа в нем означает, что представленный регионом проект государственно-частного партнерства стал и эффективным, и успешным, который в дальнейшем можно тиражировать по всей стране. Организаторы подчеркнули, что привлечение потенциала бизнеса и объединение государственных и частных интересов для улучшения качества оказываемых медицинских услуг — одна из важнейших задач современного здравоохранения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство здравоохранения Мордовии стало лауреатом второй степени по итогам конкурса на соискание премии «За качество и безопасность медицинской деятельности — 2018».

Первый замминистра здравоохранения Мордовии Елена Степанова пояснила, что участники конкурса оценивались по ряду факторов.

«Российские эксперты приняли во внимание снижение в республике общей и младенческой смертности, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний. Были учтены и хорошие результаты диспансеризации населения», — отметила представитель регионального минздрава.

При этом по итогам 2017 года Мордовия вошла в число 10 регионов-лидеров в рейтинге качества и доступности медицинской помощи. За 10 лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на 4 года и стала выше 72 лет, что выше среднероссийских показателей.

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