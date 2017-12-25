Мордовия — в числе лидеров в России по качеству и доступности медпомощи

Саранск, , 23:15 — REGNUM По результатам рейтинга по качеству и доступности медицинской помощи Мордовия вошла в число 10 регионов-лидеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Рейтинг подготовлен на основе исследования фонда независимого мониторинга «Здоровье» и представлен на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта. Активисты фонда взяли за основу 13 индикаторов за период 2013—2016 годов: демографические и сведения об обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом. Все критерии содержатся в майских указах президента РФ Владимира Путина, а также в профильных госпрограммах.

За 10 лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на 4 года и стала выше 72 лет, что выше среднероссийских показателей. В прошлом году не зафиксировано ни одного случая материнской смертности. Кроме того, удалось достичь одного из лучших в России показателей летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Здравоохранение — одна из самых волнующих тем для всех жителей республики. В последние несколько лет мы провели большую работу по укреплению материально-технической базы здравоохранения, подготовке специалистов, созданию новейших медицинских центров. Тем самым завершили формирование трехуровневой системы. Главный результат этой работы — снижение общей смертности и рост продолжительности жизни», — заключил глава Мордовии Владимир Волков.

При этом глава республики отметил, что остается много нерешенных проблем, касающихся каждого пациента

«Органы власти приложат все усилия, чтобы республиканская медицина стала одной из передовых в стране», — заверил Волков.