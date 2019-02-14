Минфин Киргизии: Госдолг республики составляет около $4,5 млрд

Бишкек, , 16:39 — REGNUM В настоящее время государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 464 млн (около 293,2 млрд рублей). Об этом заявил заместитель директора центрального казначейства Марлен Амандыков, выступая на пресс-конференции.

Чиновник отметил, что государственный внешний долг превышает $3 млрд 825,6 млн (более 251,2 млрд рублей), а государственный внутренний долг — лишь чуть больше $638,3 млн (свыше 41,9 млрд рублей).

В свою очередь заместитель министра финансов Алмазбек Азимов сообщил о том, что государственный долг Киргизии сейчас равен 56% валового внутреннего продукта. При этом внешний долг составляет 48% ВВП, а внутренний долг — 8%.

По словам Амандыкова, в 2018 году правительство направило на обслуживание госдолга 23 млрд 741,3 млн сомов (более 22,5 млрд рублей) бюджетных денег.

«На выплату процентов по внешнему долгу — 3 млрд 697,3 млн сомов (3,5 млрд рублей), по внутреннему долгу — 3 млрд 379,1 млн сомов (3,2 млрд рублей). На погашение основной суммы по внешнему долгу — 8 млрд 245,5 млн сомов (более 7,8 млрд рублей), по внутреннему — 8 млрд 419,4 млн сомов (около 8 млрд рублей)», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что наиболее крупная задолженность по ранее полученным кредитам у Киргизии имеется перед Экспортно-импортным банком Китая — около $1 млрд 682,6 млн (110,5 млрд рублей).

Затем следуют Международная ассоциация развития — около $652,6 млн (более 42,8 млрд рублей), Азиатский банк развития — свыше $577,7 млн (более 37,9 млрд рублей), Японское агентство международного сотрудничества (JICA) — около $237,7 млн (более 15,6 млрд рублей) и Международный валютный фонд — свыше $178,6 млн (более 11,7 млрд рублей).

Также достаточно крупные по местным меркам суммы республика задолжала правительству Турции, Банку КфВ, Исламскому банку развития и Европейскому банку реконструкции и развития.