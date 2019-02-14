Новый налог на имущество в Москве ударит и по бизнесу, и по населению

Москва, , 16:54 — REGNUM Повышение в Москве налога на имущество для местного бизнеса негативно отразится и на предпринимателях, и на простых москвичах. Издержки, связанные с новой ставкой, будут включены в конечную стоимость товаров и услуг, заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.

«Это все будет включено в добавочную стоимость услуг и товаров. Эти налоги будут бить по карману простых москвичей. Повышение налогов на имущество абсолютно не обоснованно. К сожалению, после того как рубль существенно упал к иным валютам, стоимость на недвижимость упала и продолжает падать. Сегодня выходит так, что кадастровая стоимость порой превышает рыночную. Сама система налогообложения, когда ставку рассчитывают и кадастровой стоимости не справедлива. Рост процентной ставки в условиях стагнации экономики не приемлем», — рассказал Свиридов.

В Москве необходимо поменять структуру власти и управления, которые занимаются поддержкой бизнеса, особенно малых и средних предприятий (МСП). Именно таким способом, а не повышением налогов, можно будет решить ряд городских проблем. Поддержка МСП должна быть адресной и приниматься на уровне районов столицы, считает глава Таганского муниципального округа.

«На уровне муниципалитетов, районов должна быть введена система учета малого бизнеса. Так местные депутаты смогут понимать, что есть малый бизнес, а что есть «фейк», который прикрывается малым бизнесом, чтобы получать преференции. Тогда будут оправданы все меры по снижению налогов, а не по их росту», — высказал свое мнение Свиридов.

8 февраля 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о повышении в 2019 году ставки налога на имущество для местного бизнеса с 1,5% до 1,6%. Причем повышать ставку на 0,1% в год планируется в течении следующих 4 лет. Таким образом, к 2023 году ее размер составит 2% — максимальное значение, которое вправе установить регион, следует из предложенных Собяниным поправок.

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