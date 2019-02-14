Оговорился?! — о заявлении Орешкина про пенсионный возраст

Москва, , 15:51 — REGNUM Действительно, проведя скоропостижную пенсионную реформу, власти постарались заверить российских граждан, что в ближайшее время никаких изменений в неё вноситься уже не будет. Правда, не всеми это было воспринято с оптимизмом, так как многие поняли, что послаблений или тем более возврата к старым нормам ждать уже не придётся, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

С другой стороны, власть предержащие, скорее всего, имели в виду, что, фиксируя статус-кво, не предполагается и никаких ужесточений. (Путаница в цифрах — «в ближайшие десять лет» и «до 2036-го года» не должна вызывать кривотолков, видимо, это обычная оговорка). Тем не менее не следует забывать, что мы живем в стране, где верить обещаниям верхов не очень привыкли. Причем вполне обоснованно.

«Если нам говорят, что дефолта не будет, значит, он, скорее всего, скоро случится. И граждане не отличаются короткой памятью, чтобы не учитывать такие риски. Само по себе появление, мимолетное обсуждение и молниеносное принятие пенсионной реформы, о которой буквально еще год назад никто даже не заикался, наводят людей на мысли, что от руководителей страны можно ожидать чего угодно.

Начиная от полной отмены всех нововведений (а сколько раз такое уже было!) и до внезапного пересмотра основ, которые сейчас описываются исключительно эпитетами «незыблемые» и «неизменные». В любом случае до 2036 года так далеко, что сейчас любой из чиновников может обещать все, что угодно. К тому времени «или ишак сдохнет, или падишах помрёт», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется.

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