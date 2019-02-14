Четверг, 14 Февраля 2019 года
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SK BIOPHARM подписала контракт с Arvelle Therapeutics

Экономика

Сумма контракта $530 млн

Сеул, 14 февраля 2019, 15:09 — REGNUM  14 февраля представители компании SK Group сообщили, что дочерняя компания SK BIOPHARM подписала контракт со швейцарской компанией Arvelle Therapeutics на коммерциализацию препарата «Cenobamate» в Европе. Сумма контракта составляет $530 млн. Об этом сообщает MSN.

Согласно информационному источнику, компания BIOPHARM получит $100 млн в качестве аванса, а $430 млн — при достижении конечной цели.

По сообщению информационного источника, это самый крупный экспорт новой лекарственной технологий в Европу.

Известно, что в 2017 году компания экспортировала другую технологию в США для лечения нарушения сна, после чего уже был заключен контракт с европейским рынком.

Компания SK Group занимается разработкой новых лекарств с 1993 года. Особое внимание компания уделяет разработке препаратов для лечения заболеваний нервной системы.

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