SK BIOPHARM подписала контракт с Arvelle Therapeutics

Сеул, , 15:09 — REGNUM 14 февраля представители компании SK Group сообщили, что дочерняя компания SK BIOPHARM подписала контракт со швейцарской компанией Arvelle Therapeutics на коммерциализацию препарата «Cenobamate» в Европе. Сумма контракта составляет $530 млн. Об этом сообщает MSN.

Согласно информационному источнику, компания BIOPHARM получит $100 млн в качестве аванса, а $430 млн — при достижении конечной цели.

По сообщению информационного источника, это самый крупный экспорт новой лекарственной технологий в Европу.

Известно, что в 2017 году компания экспортировала другую технологию в США для лечения нарушения сна, после чего уже был заключен контракт с европейским рынком.

Компания SK Group занимается разработкой новых лекарств с 1993 года. Особое внимание компания уделяет разработке препаратов для лечения заболеваний нервной системы.