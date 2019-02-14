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С 22 февраля прямой поезд соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск

Экономика

Главы трёх регионов считают это историческим событием: железнодорожное сообщение впервые за всю историю свяжет три субъекта РФ

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 13:39 — REGNUM  Скоростной поезд «Ласточка» с 22 февраля 2019 года соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Запуск нового железнодорожного маршрута анонсировали сегодня, 14 февраля, Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы трёх регионов, а также заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

И губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, и глава Карелии Артур Парфенчиков сошлись во мнении, что запуск «Ласточки» между тремя областными центрами — это историческое событие: железнодорожное сообщение впервые за всю историю свяжет три субъекта РФ, расположенных в границах одного федерального округа.

По словам Дмитрия Пегова, поезд изготовили специально для этого маршрута: он может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге, так как часть железнодорожных путей не электрифицирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все три региона являются участниками нового туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». В 2018 году специально изготовленный тепловоз позволил наладить прямое железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом, а прямые поезда из Великого Новгорода в Петрозаводск курсируют с 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезд Петрозаводск — Великий Новгород продлят до Пскова в феврале

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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