Железняк: Берлину удалось удержать ситуацию по «Северному потоку-2»

Москва, , 11:27 — REGNUM Согласование поправок к газовой директиве ЕС в компромиссном варианте Германии и Франции свидетельствует о понимании ключевыми странами региона значения проекта «Северный поток — 2» для Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Руководству Берлина удалось удержать ситуацию под контролем и найти с Парижем общий подход относительно так называемого Третьего энергопакета», — заявил Железняк.

Он отметил очевидность того, что попытки помешать любым способом реализации российского газового проекта, инициируются и финансируются из-за океана, где «Северный поток-2» рассматривают как угрозу интересам США в Европе.

«Усилия противников строительства газопровода, которых подстрекают и поддерживают из Вашингтона, оказались в очередной раз тщетны», — констатировал парламентарий.

Еврокомиссия предложила внести поправки к газовой директиве в ноябре 2017 года. Согласно поправкам, требования третьего энергопакета (запрещает совмещать деятельность по продаже и транспортировке газа) должны были распространиться на газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран.

К таким проектам относится в том числе «Северный поток-2», строительство которого могло быть заблокировано.