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На повышение зарплат сотрудникам минфина Казахстана направят $9 млн

Экономика

В министерстве оптимизируются вспомогательные службы

Астана, 14 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  За счет оптимизации деятельности министерства финансов Казахстана в 2019 году планируется сэкономить 3,5 млрд тенге ($9,3 млн), которые будут направлены на повышение размера заработных плат, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 14 февраля агентство «КазТАГ».

По его словам, в министерстве оптимизируются вспомогательные службы, в том числе бухгалтерия, государственные закупки, обслуживание, содержание зданий и служебного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Астане прошло расширенное заседание коллегии министерства финансов Казахстана. В ходе заседания Алихан Смаилов заявил, что в результате оптимизации штат министерства будет сокращен на 40%.

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Экономика Казахстана
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