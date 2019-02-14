АБР рекомендовал Казахстану привлечь дополнительные инвестиции в соцзащиту

Мандальюонг, Филиппины, , 09:51 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) рекомендовал Казахстану привлечь новые финансовые ресурсы для инвестиций в сферу социальной защиты. Об этом говорится в отчете банка «Фискальный вызов Азии: финансирование программы социальной защиты целей устойчивого развития», опубликованном 13 февраля на сайте банка.

Аналитики банка также рекомендуют привлечь дополнительное финансирование для инвестиций в соцзащиту Индии, Индонезии, Непалу, Филиппинам и Шри-Ланке.

В отчете приводятся результаты исследования, согласно которым для привлечения дополнительных средств необходимо увеличить налоговую нагрузку, перераспределить субсидии в сферу энергетики и налоги от добычи природных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Азиатский банк развития привлек 30,47 млрд тенге ($80,7 млн по курсу на 25 января) за счет выпуска облигаций в национальной валюте Казахстана.

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