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Южная Корея и Россия подписали план действий «девяти мостов»

Экономика

Данный план предусматривает взаимодействие двух стран в сферах энергетики, железных дорог, газа

Сеул, 14 февраля 2019, 09:55 — REGNUM  Южная Корея и Россия подписали план действий в рамках экономического сотрудничества, сообщает YTN.

Министр стратегии и финансов Хон Нам Ки совместно с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым подписали план действий «Девяти мостов».

Данный план представляет собой план сотрудничества в девяти областях, включая железную дорогу, энергетику, газ, судостроение, которые предложил президент страны Мун Чжэ Ин в 2017 году на Восточно экономическом форуме. Данный документ был подготовлен соответствующими министерствами двух стран.

В частности, данный план предусматривает взаимодействие двух стран в сферах энергетики, железных дорог, освоения Северного морского пути, судостроения, сельского хозяйства.

Известно, что 12 февраля Трутнев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню корейского инвестора с участием глав и представителей руководства 22-х крупных южнокорейских компаний с суммарной выручкой более $200 млрд.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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