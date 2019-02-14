Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Никонов: На новые санкции США последует ответ и будут жертвы

Экономика

«Адские санкции»

Москва, 14 февраля 2019, 08:21 — REGNUM  В Госдуме считают новые санкции США объявлением экономической войны и прогнозируют несимметричный ответ на них, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Принятие пакета санкций, предложенных новым законопроектом Грэма-Мендеса, было бы объявлением экономической войны России», — написал в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий не сомневается, что на него последует ответ России.

«На него потребуется соответствующий ответ Москвы. Не обязательно симметричный. На войне, как на войне: будут жертвы», — прогнозирует он.

По мнению Никонова, жертвы будут «и с американской стороны, и немалые».

Внесенным группой сенаторов США, в числе которых Линдси Грэм и Боб Менендес, законопроектом предлагается ввести санкции против России за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине».

Под санкции могут подпасть судостроительный сектор и государственные энергетические проекты. Также санкции коснутся российского банковского сектора, а также российского государственного долга.

Внесенный законопроект — более жесткая версия законопроекта, который уже вносился в 2018 году, но тогда он в конгрессе не прошел. Тогда Грэм называл свою инициативу «адскими санкциями».

Читайте ранее в этом сюжете: В сенат Конгресса США внесен законопроект о жестких санкциях против России

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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