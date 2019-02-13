Налог на Google и Facebook обсудят спикеры парламентов стран Евразии

Москва, , 12:44 — REGNUM Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко поддерживает Австрию в введении так называемого «налога на Google» и предлагает обсудить эту тему на совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вопрос актуальным.

«В Астане (на совещании спикеров парламентов стран Евразии) я буду говорить о цифровом налоге. С (спикером парламента Австрии) Вольфганом Саботкой говорили об отдельном налоге на Google, чтобы происходила защита личных данных, личной информации, например, на Facebook. Это вопрос Европы, но думаю, он в большой мере касается и РФ», — заявил Данко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Франция также активно занимается этим вопросом, вопрос носит актуальный характер, отметил Володин.

«Если вы будут инициировать рассмотрение этой темы, мы присоединимся», — заверил спикер Госдумы.

Мир сегодня, развивая цифровые технологии, должен и законодательство развивать в этой сфере, заявил Володин.

«Мы также должны найти ответы на вопрос, связанный и с налогами, и с кибербезопасностью, вопрос защиты прав граждан, вопросы защиты больших данных, работы с этими данными», — указал он.

Четвертое совещании спикеров парламентов стран Евразии пройдет в Астане (Казахстан) 23−24 сентября.