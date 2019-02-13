Есть же слово «притягательность»: о «гравитации» российской экономики

Москва, , 12:23 — REGNUM Обещанная российским премьер-министром Дмитрием Медведевым российской экономике «мощная гравитация» — весьма двусмысленное определение, считает заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM написанный главой российского правительства материал о планах и перспективах российской экономики, он, в частности, отметил:

«Удачно найденный образ, как известно, обладает возможностью влиять на реальность — хотя бы и в небольшой степени. Самый простой пример — речи мировых лидеров, вдохновляющие целые народы. Кстати, Владимир Путин — мастер таких образов, которые прямо-таки идут в народный язык, одно обещание «мочить в сортирах» чего стоит!

С нашим экс-президентом все несколько сложнее. Образ гравитации не слишком удачен уже потому, что двусмысленен. Гравитация есть то, что давит, прижимает к земле, не дает взлететь. В этом смысле по отношению к бизнесу, особенно малому и среднему, в России и сегодня все прекрасно. Увы, бюрократическая гравитация давит его по полной.

Само собой, на планету с повышенной гравитацией никого не заманишь. Есть же слово «притягательность», оно применимо и к отношениям дружеским, даже любовным… Почему бы не воспользоваться им? Впрочем, наш премьер-министр славится еще более сомнительными, нежели образ гравитации, оборотами. Одно пожелание держаться в отсутствии денег чего стоит. Так что осторожнее надо быть, а то ведь, не дай Бог, образ воплотится, и тогда уж придавит так придавит».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о мощной «гравитации», которая наступит в российской экономике через шесть лет, говорится в статье премьер-министра России Дмитрия Медведева о стратегических целях развития страны. Также он уверен, что в Россию потянутся «лучшие умы и идеи».

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