До конца февраля нефть может остаться в узком коридоре

Москва, , 07:13 — REGNUM Цена нефти Brent 12 февраля на ICE начала быстро восстанавливаться после падения. К вечеру баррель подорожал на 1,9%, до $62,59, днем цена поднималась даже выше $63, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

12 февраля вышел отчет ОПЕК по рынку нефти за январь. Согласно отчету, ОПЕК в январе сократил добычу нефти на 797 тыс. б/с, то есть почти до квоты, взятой на себя согласно договоренностям в ОПЕК+. Вместе с тем ОПЕК понизил прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году, правда, всего на 50 тыс. б/с до 1,24 млн б/с. Одновременно ОПЕК повысил прогноз по росту предложения нефти на 80 тыс. б/с до 2,72 млн б/с.

Из этого следует, что дисбаланс на нефтяном рынке будет сохраняться и в 2019 году, поэтому резкого роста цены на нефть в текущем году можно не ждать. Впрочем, прогнозы со временем могут быть скорректированы в любую сторону. Цена нефти Brent пока не выходит из коридора в $60−63 за баррель, в котором держится уже почти месяц.

Возможно, что до конца февраля, когда станет ясно, договорятся или нет Китай и США по поводу выхода из торговой войны, нефть останется в этом коридоре, а в конце месяца может быть значимое движение. Сегодня, 13 февраля, диапазон цен по цене нефти марки Brent останется на уровне $62−63 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent поднялась до $63 за баррель