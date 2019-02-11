Энергетики ДГК в 2019 году выполнят ремонт оборудования на 7,25 млрд рублей

Москва, , 11:19 — REGNUM Специалисты «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК, Хабаровск) в 2019 году выполнят капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования. Объём средств, направляемых на ремонтную программу, составит 7,25 млрд рублей, сообщает 11 февраля пресс-служба «РусГидро».

Первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «ДГК» Евгений Брылёв пояснил, что до конца текущего года предприятие завершит работы по ремонту 15 турбоагрегатов общей мощностью 1432 МВт, 19 котлоагрегатов общей паропроизводительностью 5920 т/ч, 15 генераторов общей мощностью 1 137 МВт, двух водогрейных котлов общей теплопроизводительностью 148,29 Гкал/ч, пяти трансформаторов общей мощностью 446 МВА.

«Помимо этого, в зоне своей ответственности энергетики мы переложим 24,9 км магистральных теплотрасс», — сказал представитель компании.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объёмы работ возрастут практически на всех участках — предприятие направит на ремонт на 780 млн рублей больше, чем в 2018 году.

АО «ДГК» — четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Установленная электрическая мощность предприятия составляет 5922,93 МВт, тепловая — 12 813,42 Гкал в час. Выработка электроэнергии в 2017 году составила 24,78 млрд кВтч, отпуск тепла — 21,02 млн Гкал. Численность персонала АО «ДГК» — более 12,5 тысяч человек.

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