Банки нашли способы избавить граждан РФ от «зарплатного рабства»

Москва, , 09:46 — REGNUM Есть несколько способов решить вопрос ликвидации «зарплатного рабства» граждан России. В частности, крупные финансовые организации предлагают использовать для этого запущенную Центробанком систему быстрых платежей, которая предполагает переводы между клиентами по телефону. Так банки смогут начислять работнику зарплату напрямую по его номеру.

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Как уточнил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), соответствующий законопроект будет подготовлен уже в 2019 году. Возможные варианты в настоящее время обсуждают банкиры и депутаты, пишет газета «Известия».

На сегодня у наёмных сотрудников есть право выбирать кредитную организацию, через которую они хотят получать зарплату, самостоятельно, однако не все работодатели идут навстречу в этом вопросе. Банки предлагают собирать всю информацию от работодателей о начислении зарплаты в ЦБ, а уже потом регулятор будет её анализировать и направлять сведения по начислению денег в банки, которые выбрали сотрудники предприятий. В таком случае клиент должен будет пройти удалённую идентификацию по биометрическим данным на портале госуслуг, а также выбрать предпочтительный и резервный банки для перевода зарплаты. ЦБ сможет исполнять поручения по ее начислению с помощью СБП.

Продолжают банкиры обсуждать и идею консолидированного зарплатного реестра, которую в январе 2019 года предложил ряд банков. При этом эксперты отмечают, что «зарплатное рабство» больше беспокоит банки, чем граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года депутаты Госдумы взялись за обсуждение идеи экспертного сообщества о создании специального реестра банков, которые будут заниматься зарплатными проектами. Как отметил тогда глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), несмотря на то, что проблема «зарплатного рабства» законодательно отдельно урегулирована, де-факто эта проблема до сих пор сохранилась и существует.