Юрий Трутнев с силовиками инспектирует город «президентского внимания»

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:12 — REGNUM В Комсомольск-на-Амуре с рабочим визитом 11 февраля прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Пребывание полпреда и команды силовиков осталось для СМИ закрытым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юрий Трутнев впервые после губернаторских выборов, в которых победил кандидат ЛДПР Сергей Фургал, приехал в Хабаровский край, конкретно в город «президентского внимания» — Комсомольск-на Амуре. Причём прибыл не один, а в сопровождении министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, а также руководителей силовых и надзорных ведомств Хабаровского края, в частности, ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры.

Прессу на освещение рабочего визита не позвали, но как стало известно, высокие гости побывали на судостроительном заводе, а потом засели на совещание по долгосрочному комплексному плану развития Комсомольска-на-Амуре, который, как оказалось раннее, исполнялся «неэффективно».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции, посвященной развитию Дальнего Востока, Юрий Трутнев заявил, что комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный главой государства, реализуется неэффективно, и пообещал разобраться в причинах:

«Я буду смотреть, как работает новый губернатор Хабаровского края. Я буду через неделю в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре. План по развитию города реализуется неэффективно. Будем смотреть — почему».

Утвержденный президентом России Владимиром Путиным «Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре» «тормозит» ещё с 2016 года. Полпред не в первый раз пытается найти виновных, приезжая периодически в город Юности. Но реализация комплексного плана от этого лучше не становится: он по-прежнему реализуется неэффективно.