За год предприниматели Таджикистана получили льготные кредиты на $26 млн

Душанбе, , 08:23 — REGNUM В 2018 году фонд поддержки предпринимательства при правительстве Таджикистана выделил 243 млн сомони ($25,7 млн) на предоставление льготных кредитов бизнесу, сообщает 11 февраля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом страны.

В ведомстве отметили, что деньги переданы на реализацию 168 проектов в различных районах республики. Основная часть проектов направлена на поддержку малых производственных мощностей.

Напомним, 15 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в указ об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в сфере производства. Ограничения действуют до 1 января 2021 года.

Читайте также: Бизнес Таджикистана планирует принять участие в проектах в Узбекистане