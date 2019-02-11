Власти засыпанной снегом Саратовской области пересядут на вертолёт?

Саратов, , 04:07 — REGNUM Государственное учреждение Саратовской области «Транспортное управление» 22 февраля 2019 года выберет исполнителя, с которым заключат годовой контракт на оказание услуг по летно-технической эксплуатации и поддержанию летной годности вертолета Ми-8Т. В документации уточняется, что полёты будут выполняться «по заявкам в целях обеспечения мероприятий, проводимых правительством Саратовской области». Начальная стоимость контракта почти 17 млн рублей. Уже сейчас на саратовских форумах иронично шутят, что «нет ничего удивительного, что губернатор Валерий Радаев решил в 2019 г. передвигаться по воздуху», так как «весь Саратов занесен снегом и решить эту проблему не могут несколько недель», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, из-за снегопадов и некачественной уборки снега в Саратове и других городах региона уже обвалились крыши некоторых зданий, в том числе фасад исторического здания — «Дома генерала Деникина», а жители завалили ответственные службы многочисленными жалобами и просьбами. Тема уборки снега была также затронута во время визита полпреда президента в ПФО Игоря Комарова в Саратов 31 января 2019 года. Комаров заявил о необходимости повысить эффективность работы по уборке населенных пунктов от снега.

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Ситуация с уборкой снега привела к тому, что 10 февраля 2019 года жители Саратова вышли на митинг, держа в руках плакаты «Саратов против Радаева. Я добираюсь до работы по ТРИ часа, а Вы?».

"Жители Саратова, несмотря на предупреждения мэрии, пришли митинговать на Театральную площадь. Основными лозунгами акции заявлялись: отставка губернатора Валерия Радаева и введение режима ЧС из-за ситуации в Саратове после снегопадов», — пишет издание «Версия-Саратов».

Между тем 22 февраля 2019 года государственное учреждение Саратовской области «Транспортное управление» выберет исполнителя на услуги по летно-технической эксплуатации и поддержанию летной годности вертолета Ми-8Т. Начальная цена контракта — 16,98 млн рублей. В документации уточняется, что 15 млн рублей обойдутся «услуги вспомогательные прочие, связанные с воздушным транспортом, не включенные в другие группировки», а 1,98 млн рублей — это стоимость услуг по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом на местных линиях, кроме услуг по осмотру достопримечательностей с воздуха. В последней строчке указано 33 лётных часы по цене 60 тыс. рублей за каждый. Срок оказания услуг — с момента заключения договора по 31 декабря 2019 года. Источник финансирования — «субсидии на иные цели». В техзадании к тендеру уточняется, что услуга будет оказываться на вертолёте Ми-8Т, выпущенном 25 июня 1993 года, который бызируется на саратовском аэродроме п. Дубки и находится у госучреждения на праве оперативного управления.

В задании помимо техобслуживания вертолёта по контракту и поддержания его летной годности указана услуга, которую обязан предоставлять исполнитель — «летная эксплуатация ВС по заявкам в целях обеспечения мероприятий, проводимых правительством Саратовской области, включая все виды обеспечения полетов».

"Нет ничего удивительного, что губернатор Валерий Радаев решил в 2019 г. передвигаться по воздуху. Весь Саратов занесен снегом и решить эту проблему не могут несколько недель», — пишут саратовские телеграм-каналы.

В конце июля 2018 года госучреждение уже заключило контракт с единственным поставщиком на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей, замене втулки несущего винта и предполетной подготовке вертолёта Ми-8Т (П), что обошлось в 15,6 млн рублей. Источником финансирования данного контракта выступила субсидия из областного бюджета.