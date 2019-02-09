Кровля фельдшерского пункта под Саратовом не выдержала тяжести снега

Красноармейск, Саратовская область, , 15:37 — REGNUM Крыша фельшерско-акушерского пункта в Саратовской области обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега. Об этом 9 февраля сообщает Рен ТВ.

ЧП произошло вечером 8 февраля в селе Золотое Красноармейского района Саратовской области. Обрушилась часть карниза и кровли здания врачебной амбулатории. В момент обрушения в здании и возле него никого не было, пострадавших нет.

Здание не получило значительных внутренних повреждений. Прокуратура области вынесла представление по предоставлению нового помещения для фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Несколько подразделений ФАП были частично переведены в Дом культуры села Золотое.

Сообщается также, что в ближайшее время здание ФАП обследуют специалисты и вынесут решение об объёме необходимых ремонтных работ. Если в ходе обследования выяснится, что здание не пригодно к дальнейшей эксплуатации, то будет решаться вопрос о предоставлении ФАП нового здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении кровли детского сада в Саратовской области. Кроме того, накануне в Саратове частично обрушилась кровля ещё двух зданий.

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