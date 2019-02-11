Земли и коттедж раздарили: детали банкротства экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 03:35 — REGNUM В деле о банкротстве бывшего председателя правления обанкроченного в апреле 2017 года «Татфонбанка» Роберта Мусина появились интересные детали. Финансовый управляющий выяснил, что помимо дорогостоящих апартаментов площадью свыше 520 кв. м, дарение которых детям Мусина уже оспорено, супруга экс-банкира подарила несовершеннолетним дочерям по ½ доли в шести объектах недвижимости, которые являются совместно нажитым имуществом с Робертом Мусиным. Конкурсный управляющий ТФБ пытается оспорить сделки дарения для того, чтобы включить земельные участки и жилой дом площадью свыше 1,3 тыс. кв. м в конкурсную массу для последующей реализации и расчётов с кредиторами банкрота. Именно банк является на сегодня самым крупным должником бывшего банкира, депутата Госсовета Роберта Мусина. Его требования уже превышают 22 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела сразу после отзыва лицензии у ТФБ — в марте 2017 года. В апреле банк признали банкротом, а в августе конкурсный управляющий ТФБ обратился в суд с иском к экс-главе, требуя признать его банкротом как физлицо. В феврале 2018 года в отношении депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, находящегося на сегодня под домашним арестом, была введена процедура реструктуризации задолженности. Предпринимаемые меры не помогли восстановить его платежеспособность, и уже в июле 2018 года он был объявлен банкротом, в деле перешли к процедуре реализации имущества. ТФБ является основным кредитором своего бывшего руководителя, выставив среди прочего претензии по четырём эпизодам уголовных дел на общую сумму более 21,5 млрд рублей. Слушания по данному ходатайству в очередной раз перенесены — на 25 марта 2019 года.

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В деле о банкротстве уже был оспорен договор дарения квартиры общей площадью 520 кв. м в Казани, переданный в дар несовершеннолетним дочерям банкира. Решение суда оспаривается.

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Помимо этого, кредитор в лице конкурсного управляющего ТФБи обнаружил, что ещё по ½ доли в шести объектах недвижимости оказались подарены дочерям, но дарителем в этот раз выступила супруга экс-банкира Лидия Мусина. Между тем, данное имущество является общей собственностью супругов.

«В арбитражный суд поступило заявление ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании недействительным договор дарения, заключенный между Мусиной Лидией Николаевной и Мусиной Ясминой Робертовной, Мусиной Раидой Робертовной, по условиям которого даритель передал в дар одаряемым в общую долевую собственность в равных долях по ½ доле каждой на следующее недвижимое имущество: жилой дом площадью 1 379,4 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Большие Ключи, ул. Полевая, д. 2, кадастровый номер 16:20:050107:811 и два земельных участка, на которых расположен указанный дом: земельный участок площадью 1 899 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Большие Ключи, ул. Полевая, д.2 кадастровый номер 16:20:050107:60; земельный участок площадью 1 899 кв.м., расположенный по адресу: Республики Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Большие Ключи, ул. Полевая, д. 4, кадастровый номер 16:20:050107:59; земельный участок площадью 1 782 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Большие Ключи, ул. Приозерная, кадастровый номер 16:20:050107:66; земельный участок площадью 2 638 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Большие Ключи, ул. Приозерная, д. 2, кадастровый номер 16:20:050107:72; земельный участок площадью 772 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольском р-н, с. Большие Ключи, ул. Дачная, д. 2, кадастровый номер 16:20:050107:268», — отмечается в материалах дела с уточнением, что заявитель потребовал восстановить права на имущество за Лидией Мусиной «в целях реализации в деле о банкротстве Мусина Роберта Ренатовича по общим правилам ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявление ТФБ оставлено без движения до 4 марта 2019 года из-за того, что был не приложен ряд документов.