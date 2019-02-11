В Росрыболовстве опровергли «оккупацию» американского рынка минтая

Москва, , 03:09 — REGNUM Утверждения о существенной доле российского минтая на американском рынке замороженной рыбной продукции и ущемлении, таким образом, рыбаков на Аляске не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Росрыболовства в США Олег Рыков, передает РЕН ТВ.

По его словам, 90% произведенного в США минтая поступает в Китай на переработку. Туда же отправляется значительное количество российской рыбы. На китайских предприятиях рыба смешивается, и определить, где чей вылов, говоря о готовой продукции, невозможно.

Рыков также опроверг сведения о том, что российский минтай занял на рынке США нишу в $200 млн. Такая сумма характеризует общий объем продаж минтая на американском рынке, включая продукцию самих США, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN обвинил президента США Дональда Трампа в продвижении российского минтая на американском рынке. В материале утверждалось, что российский минтай после переработки в Китае попадает в столовые американских школ в виде имитации крабового мяса и рыбных палочек.

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