МИД РФ: Никто не заставит Россию качать газ через Украину

Москва, , 14:38 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что никому не удастся помешать реализации проекта «Северный поток — 2», чтобы заставить Россию экспортировать свой газ в Евросоюз через Украину на невыгодных условиях. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости сегодня, 9 февраля.

Панкин отметил, что с точки зрения потребителей Европейского союза, которые закупают российский газ, они имеют дело с достаточно надежным поставщиком — госкорпорацией «Газпром».

"Поэтому, когда мы построили «Северный поток», строим и, надеюсь, построим «Северный поток-2», это все равно будет российский газ, который идет к европейскому потребителю», — пояснил замминистра.

Если же «Северному потоку — 2» будут чинить всяческие препоны, с тем, чтобы заставить Россию прокачивать свой газ через территорию Украины, да ещё на условиях враждебного России Киева, с непрозрачными тарифами и крайней юридической неопределенностью, то этот «номер не пройдет», уверен Панкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия совместно с рядом компаний из Евросоюза строит газопровод «Северный поток — 2"по дну Балтийского моря. ПО этому газопроводу российский газ пойдет в Германию. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров газа в год.

Главным противником данного проекта являются США, которые хотят заставить Германию покупать американский сжиженный природный газ, который минимум на 30% дороже российского трубопроводного газа.