Силуанов: Обновленный рейтинг Moody’s пригодится для инвестиций

Москва, , 04:16 — REGNUM Повышение агентством Moody’s суверенного кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня сыграет положительную роль для привлечения в страну инвестиций, заявил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

«Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s», — сказал Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Moody’s повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с «Ba1» до «Baa3», обосновав это «правильной» экономической политикой Москвы.

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