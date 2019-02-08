На процессе по делу экс-аудитора Пономарева допросили первого свидетеля

Москва, , 21:48 — REGNUM 7 февраля Люберецкий городской суд возобновил разбирательство дела обвиняемого в мошенничестве экс-аудитора Константина Пономарёва. Слушания возобновились после довольно продолжительного перерыва, на который суд был вынужден уйти из-за болезни обвиняемого. Перед тем, как приступить к допросу свидетелей, суд продлил пребывание Пономарева в следственном изоляторе до 10 мая.

Затем была вызвана Ирина Иванова, ныне безработная, а ранее — учредитель и единственный работник правового центра «Илви» в статусе гендиректора. Она была привлечена к процессу из-за возможной причастности к одной из преступных схем Пономарёва. Речь идет о событиях четырёхлетней давности, когда подсудимый, по версии следствия, при участии адвоката Максима Загорского, двух подкупленных граждан и мирового судьи организовал в Подмосковье ряд постановочных процессов, напоминает Infox.ru. Вынесенные тогда вердикты неправомочно освободили Пономарёва от уголовной ответственности и взыскания рекордной для России неуплаты подоходного налога на сумму 4,5 млрд рублей (общая сумма претензий — 8 млрд рублей).

Федеральная налоговая служба могла бы оперативно оспорить эти решения, если бы знала о них. Но никаких уведомлений налоговики не получили, а узнали обо всем позднее, когда сроки апелляции истекли. При этом попытки их восстановить были отвергнуты мировой судьей, которая ссылалась на некий правовой центр, который всем все отправил.

Сначала Иванова заявила, что никогда не видела ни Пономарёва, ни Загорского. Затем сообщила, что также не знает мировую судью и иных участников возможного сговора. Прокурор попросил прояснить факт существования между Владимиром Власенко, подельником Пономарева, и правовым центром «Илви» соглашения на оказание услуг. «Такого не может быть, так как наша фирма даже не начала работать, доверенности я никому не выдавала, да и никакого Власенко я не знаю», — ответила Иванова.

Однако допрос на этом не закончился — в него вступил обвиняемый Загорский. Он принялся убеждать Иванову в том, что она всё же знакома с Власенко и даже за год сделала ему «больше 3,5 тысячи» звонков.

«Знакомый по имени Владимир у меня есть, фамилии Власенко не знаю», — настаивала на своём свидетель. После попытка Загорского продолжить расспросы была прервана судьей, и прокурор попросил внести в протокол, что судья препятствует его опросу свидетеля.

В целом показания Ивановой свелись к тому, что если бывшая гендиректор «Илви» не знает предполагаемого заказчика по фамилии, значит, видимо, никакого контракта между правовым центром и группой Пономарёва не было. «Но нельзя исключать, что фирма Ивановой была использована злоумышленниками, что называется, «втёмную», — отмечает Infox.ru. — Не только без надлежащего оформления соглашений, но даже без информирования владелицы «Илви» о необходимости доставить уведомления. А это, в свою очередь, может указывать на то, что Пономарёв с подельниками занимались искусственным созданием доказательств».