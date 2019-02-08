Парк Дружбы народов в Ульяновске реанимируют

Ульяновск, , 21:00 — REGNUM В Ульяновске разрабатывается концепция развития и благоустройства парка Дружбы народов, расположенного в историческом центре города. Стратегия развития парка предлагает соединить несколько сценариев. Завершить работы планируется к юбилейным датам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Работы по благоустройству парка Дружбы народов начались в 2017 году, он вошёл в число 40 ключевых общественных пространств России. На первом этапе был проведён анализ сохранившейся инфраструктуры общественного пространства. В 2017 здесь заменили плиточное покрытие, обновили освещение и частично озеленение, отремонтировали лестничный спуск. В 2019 году запланированы работы на верхней террасе, около Ленинского мемориала: в частности, замена покрытия пешеходной зоны, установка современной детской площадки, качелей, велодорожки, ландшафтное озеленение. Но единой концепции развития парка до настоящего момента нет.

Губернатор Сергей Морозов подчёркивает, что к юбилейным датам (в 2020 году отмечается 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, в 2022 году — 100-летие со дня образования СССР) «обязаны привести в достойное состояние парк Дружбы народов». Также поставлена задача обновить расположенные рядом объекты: гостиницу Венец, дом Языковых, центральные улицы.

Куратор проекта, заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова напоминает, что парк несет в себе идеологическую составляющую, является продолжением Ленинского мемориального комплекса и музея СССР, который будет создан на его базе. По её словам, общественное пространство должно рассказывать «историю дружбы, взаимопомощи и развития России и республик, объединенных под ее началом, а также всего социалистического лагеря».

В настоящее время инфраструктура парка и зеленые насаждения в плохом состоянии. Большинство архитектурных объектов, находящихся на площадках республик, разрушено. Сохранились скульптуры и монументы на территориях, посвященных Грузии, Армении, Казахстана, частично на территории Азербайджана, но и они требуют серьезной реставрации. Техническая документация на данные объекты утеряна, что затрудняет процесс восстановления. Несмотря на это парк, востребован жителями и гостями города: городские активисты здесь проводятся культурные мероприятия, спортсмены тренируются, горожане приходят отдохнуть на зеленых склонах.

Власти отмечают, что стратегия развития парка предлагает соединить несколько сценариев. Первый из них предусматривает развитие территории как ландшафтного парка, второй — создание «парка-музея» («парка-выставки»). Третий вариант предусматривает формирование площадок для культурных мероприятий: танцплощадок, амфитеатра для представлений, выставочного пространства, музыкальной эстрады. Четвертое — восстановление спортивной инфраструктуры и создание новых спортивных зон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина на его родине в Ульяновской области отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала.

Читайте также: В Ульяновской области возьмутся за памятники Ленину