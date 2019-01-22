В Ульяновской области возьмутся за памятники Ленину

Ульяновск, , 17:32 — REGNUM К 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, на его родине в Ульяновской области отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ленинском мемориале прошло совещание с участием ульяновского губернатора Сергея Морозова. Мемориал, который включает в себя концертный зал и музейный комплекс, является главной культурно-массовой и общественно значимой площадкой региона. Его ежемесячно посещают порядка 34 тыс. человек. В 2019 году начнётся реконструкция комплекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Госдума приняла поправку в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, предусматривающую финансирование средств на капитальный ремонт Ленинского Мемориального центра в Ульяновске. На эти цели предусмотрено 2,1 млрд рублей, в том числе в 2019 году будет направлено 1,74 млрд рублей, в 2020-м — 0,42 млрд рублей.

В регионе отмечают, что в этом году начнётся реконструкция фасада здания, планируется замена и приобретение новых инженерных систем. Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова на совещании отметила, что Государственный центральный музей современной истории России «выразил предварительное согласие стать куратором в организации новой выставки Ленинского мемориала и направить своих сотрудников в качестве экспертов».

Сергей Морозов заявляет, что «в глазах всего человечества Ульяновск начал ассоциироваться как родина Ленина», и необходимо «закрепить свою репутацию музейного, историко-культурного и туристического центра, а бренд «Ульяновск — родина Ленина» должен получить всероссийскую и международную известность». Он поручил отремонтировать архитектурные памятники и городские объекты, связанные наследием советского времени.

«Уличное освещение, ландшафт, элементы дорожной сети должны подчёркивать исторические и архитектурные особенности, а не затенять их. Реконструкция затронет практически весь центр Ульяновска — улицу Ленина, Соборную площадь, эспланаду, площадь Ленина, Новый Венец, бульвар Пластова», — сказал, в частности, глава региона.

Были рассмотрены предложения по сохранению памятников В.И.Ленина в муниципальных образованиях региона и по проведению ежегодного исторического форума в Ульяновске, начиная с 2019 года. Также на совещании Сергей Морозов подписал план мероприятий к 150-летнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина и 100-летию со дня образования СССР, которые пройдут в 2019—2022 годах.

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