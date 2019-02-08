Махачкалу и Стамбул вновь свяжет прямое авиасообщение

Махачкала, , 11:57 — REGNUM Прямое авиасообщение между Махачкалой и крупнейшим турецким городом Стамбулом возобновится с 21 февраля. Полёты будут совершаться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе аэропорта «Махачкала».

Регулярные авиарейсы из столицы Дагестана в Стамбул были запущены весной 2016 года. Однако в ноябре 2018 года сообщение было закрыто из-за финансовых проблем у перевозчика — турецкой авиакомпании Atlasglobal.

Напомним, «Махачкала» — это старейший и единственный на сегодня аэропорт в Дагестане. В 2018 он обслужил 1,29 млн пассажиров, что стало рекордным показателем за почти вековую историю. Отсюда выполняются рейсы в регионы России, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов и председатель правления ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров подписали меморандум о сотрудничестве в вопросе запуска авиарейсов. Между сторонами была достигнута предварительная договорённость об установке прямого авиасообщения между городами Махачкала и Баку.

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