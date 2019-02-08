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Астана планирует подписать соглашение о свободной торговле с пятью странами

Экономика

В 2015 году Казахстан подписал подобное соглашение с Вьетнамом

Астана, 8 февраля 2019, 11:55 — REGNUM  Казахстан ведет переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, Израилем, Индией, Сербией и Сингапуром, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на правительственном часе в Сенате республики, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Министр напомнил, что в 2015 году Казахстан подписал подобное соглашение с Вьетнамом, а в 2018 году — с Ираном. По его словам, достигнутые договоренности открыли доступ для товаров из Казахстана на рынок с населением около 180 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭС) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков заявил, что страны ЕАЭС планируют подписать соглашение, которое позволит гражданам открывать счета в странах Союза.

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Экономика Казахстана
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