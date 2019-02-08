Страны ЕАЭС планируют усилить интеграцию банковского рынка

Астана, , 11:30 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют подписать соглашение, которое позволит гражданам стран Союза без ограничений открывать счета в уполномоченных организациях членов ЕАЭС. Об этом заявил член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, сообщает 8 февраля издание BNews.

По его словам, соглашение обеспечит свободу движения денежных средств в масштабах ЕАЭС. Документ определяет перечень валютных операций, на которые не будут распространяться ограничения.

Жаксылыков добавил, что страны Союза завершили внутригосударственные процедуры согласования проекта соглашения об обмене кредитными историями. Документ будет способствовать развитию трансграничного кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что формирование единого рынка государственных закупок в рамках ЕАЭС откроет новые возможности для казахстанского бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали преимущества общего рынка госзакупок в ЕАЭС