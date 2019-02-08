В Москве не осталось лифтов старше 25 лет

Москва, , 09:58 — REGNUM В Москве в результате реализации масштабной программы капремонта многоквартирных домов за восемь лет (с 2011 года) заменено более 32 тыс. лифтов, сообщается на портале мэра столицы.

Отмечается, что в жилых домах москвичей фактически не осталось лифтов старше 25 лет.

До конца 2019 года планируется заменить еще 1820 устаревших лифтов. Капремонт проведут в 1982 домах площадью 9,2 млн кв. метров.

На сегодняшний день в Москве капитально отремонтировано 27 тыс. 920 домов площадью 248,83 млн кв. м. Запланирован ремонт 355 тыс. систем и элементов зданий и замена 112 тыс. лифтов.

Подробнее: На замену отслуживших свой срок лифтов в РФ требуется почти 221 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в России всего насчитывается около 110 тысяч лифтов, возраст которых превышает 25 лет. На их модернизацию потребуется почти 221 млрд рублей.

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