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Регионы России получат 71 млрд рублей на строительство медучреждений

Экономика

Средства поступят в 45 субъектов РФ

Москва, 8 февраля 2019, 07:52 — REGNUM  В регионы Россия направят около 71 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства в размере 70,71 млрд рублей получат 45 субъектов РФ. На эти средства планируется построить и реконструировать 53 объекта здравоохранения.

Субсидии предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Отмечается, что в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» к концу 2024 года будет построено или реконструировано 40 детских больниц и отделений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во многих случаях сокращение сети медицинских учреждений является недопустимым и необоснованным. «Нужно, прежде всего, увеличивать финансирование. И оно будет увеличено».

Подробнее: Путин: закрытие больниц часто не обосновано

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