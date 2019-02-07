ЦБ РФ оставит ставку неизменной на уровне 7,75% — мнение

Москва, , 17:39 — REGNUM Центральный банк РФ оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 7,75%. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.

«Скорее всего ставка останется неизменной на уровне 7,75%. Для ЦБ было ожидаемым ускорение инфляции в январе до 1% в месячном выражении. Главный фактор — повышение НДС до 20% был известен заранее и отражен в повышении ставки на 0,25% 14 декабря 2018 года. В пользу сохранения ставки на текущем уровне играет размещение Минфином 6 февраля с превышением спроса выпуска ОФЗ на 20 млрд и 15 млрд рублей с доходностью по цене отсечения 8,11% и 8,36%. К тому же экономика в 2018 году показала рекордный рост с 2012 года и для ЦБ было бы неверным замедлять его монетарными методами», — указал аналитик.

По мнению собеседника агентства, сохранение ставки на текущем уровне способствует росту как классического кредитования, так и помогает развитию нового рынка краудлендинга, когда физические лица напрямую кредитуют малый и средний бизнес без участия банка.

«В конечном счете, рост всех типов кредитования позволяет ускорить рост экономики и доходы населения», — заключил Хорошев.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года ЦБ РФ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 7,5%) с «целью ограничения инфляционных рисков». 26 октября 2018 года регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Следующее заседание ЦБ РФ состоится 8 февраля 2019 года.

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