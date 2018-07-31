ФАС выявила в Дагестане два картеля, получивших 25 млрд рублей дохода

Махачкала, , 18:10 — REGNUM Два преступных картеля в Дагестане заработали на незаконной деятельности более 25 млрд рублей. Один из них действовал в сфере фармацевтики, другой в сфере дорожного строительства. Выявить картельный сговор удалось сотрудникам Федеральной антимонопольной службы. Об этом 31 июля сообщил в ходе встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

По его словам, в республику были направлены более 30 сотрудников центрального аппарата. Совместно с силовиками они провели три большие системные проверки. По их результатам возбуждены два дела о картельном сговоре — на 7 млрд рублей в сфере фармацевтики и на 17 млрд рублей в области дорожного строительства.

Владимир Васильев поблагодарил руководство УФАС за помощь и выразил надежду, что в будущем фактов нецелевого использования и присвоения бюджетных средств «группами преступно настроенных лиц» в Дагестане, станет меньше.

Читайте также: Картель, заработавший на лекарствах 7 млрд рублей, выявили в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, группа специалистов из главка ФАС РФ прибыла в Дагестан по приглашению врио главы республики. Первыми итогами проверки стало возбуждение антимонопольного дела по фактам нарушения закона о конкуренции должностными лицами министерства здравоохранения, а также четырех фармацевтических компаний — «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника», «Глобалмедтех». Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства этих компаний по статье УК РФ «Ограничение конкуренции».