Вторник, 31 Июля 2018 года
19:09:57 МСК

ФАС выявила в Дагестане два картеля, получивших 25 млрд рублей дохода

Происшествия

В преступные сговоры ради выгоды вступили компании, работающие на фармацевтическом рынке и в сфере дорожного строительства

Махачкала, 31 июля 2018, 18:10 — REGNUM  Два преступных картеля в Дагестане заработали на незаконной деятельности более 25 млрд рублей. Один из них действовал в сфере фармацевтики, другой в сфере дорожного строительства. Выявить картельный сговор удалось сотрудникам Федеральной антимонопольной службы. Об этом 31 июля сообщил в ходе встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

По его словам, в республику были направлены более 30 сотрудников центрального аппарата. Совместно с силовиками они провели три большие системные проверки. По их результатам возбуждены два дела о картельном сговоре — на 7 млрд рублей в сфере фармацевтики и на 17 млрд рублей в области дорожного строительства.

Владимир Васильев поблагодарил руководство УФАС за помощь и выразил надежду, что в будущем фактов нецелевого использования и присвоения бюджетных средств «группами преступно настроенных лиц» в Дагестане, станет меньше.

Читайте также: Картель, заработавший на лекарствах 7 млрд рублей, выявили в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, группа специалистов из главка ФАС РФ прибыла в Дагестан по приглашению врио главы республики. Первыми итогами проверки стало возбуждение антимонопольного дела по фактам нарушения закона о конкуренции должностными лицами министерства здравоохранения, а также четырех фармацевтических компаний — «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника», «Глобалмедтех». Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства этих компаний по статье УК РФ «Ограничение конкуренции».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить