Для защиты Рунета потребуется почти 2 млрд рублей

Москва, , 12:40 — REGNUM Комитет Госдумы по информационной политике в четверг, 7 февраля, рассмотрит законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета и примет решение, рекомендовать ли его к принятию в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о законопроекте, регламентирующем работу Рунета, а также его безопасность и устойчивость. Авторы инициативы хотят обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета вне зависимости от внешних факторов. Такие нововведения необходимы, учитывая «агрессивный характер» Стратегии национальной кибербезопасности США, считают авторы законопроекта, среди которых член Совфеда Андрей Клишас.

В частности, предлагается максимально сократить передачу данных за рубеж, а также определить точки обмена трафиком, за которыми будут следить операторы связи. При этом законопроект также предлагает установить технические средства на сетях связи, чтобы была возможность ограничить доступ к запрещенным ресурсам и не пропускать такой трафик.

В федеральном бюджете на 2019−2021 годы на запуск и работу Рунета заложено порядка 1,8 млрд рублей (на все три года). При этом 597 млн рублей планируется потратить уже в текущем, 2019 году. Эти средства будут направлены именно на запуск Рунета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. Однако, по его данным, для обеспечения работы Рунета потребуется большее финансирование, которое необходимо предусмотреть в 2020 и 2021 году.

Вместе с тем, точную цифру денежных средств, которые уйдут на финансирование программы, сегодня назвать сложно. Во-первых, как сообщал ранее замминистра связи Олег Иванов, часть средств для запуска и работы Рунета заложены в бюджет в рамках реализации программы «Цифровая экономика».

Во-вторых, вопросы о финансировании Рунета возникают и у правительства. В официальном отзыве на законопроект правительство также отмечает, что для реализации идеи необходимы дополнительные средства из федерального бюджета, однако авторы инициативы не указывают источники финансирования проекта, а также порядок исполнения нового вида расходных обязательств. Кроме того, законопроект также не указывает, кто будет финансировать эксплуатацию и модернизацию технических средств и отвечать за ущерб, если в работе Рунета будут происходить сбои.

Ранее операторы связи уже высказали опасения, что принятие законопроекта увеличит их расходы, так как, в частности, эти обязательства могут лечь на них. Тем не менее, правительство рекомендовало принять законопроект в первом чтении и доработать его ко второму.