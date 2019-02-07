Снижение темпов роста мировой экономики негативно отразится на Африке — СМИ

Кампала, , 12:18 — REGNUM Исполнительный директор холдинговой компании банковской и финансовой группы Absa Africa Group Limited Питер Матлейр подчеркнул, что понижение темпов роста мировой экономики негативно отразится на Африканских рынках, в том числе и на рынок Уганды. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе было заявлено снижение темпов роста мировой экономики, с 3,7% в прошлом году до 3,5%. Это объясняется повышением торговой напряженности, тяжелой финансовой ситуации, ожиданиями выхода Великобритании из Евросоюза и снижением роста экономики Китая.

«Темпы роста мировой экономики снижаются. Это окажет значительное влияние не только на экономику Уганды, но и на все экономики Африки. Мы должны найти способ развивать принцип многосторонних отношений в Африке. Мы должны найти решение проблемам торговли, которые мешают росту. Если экономический рост продолжит замедляться, то это негативно скажется на экономиках стран Африки», — прокомментировал ситуацию Матлейр.